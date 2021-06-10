Стаховский возмутился решением УЕФА. По его мнению, запрет на размещение указанного слогана вынесен из политических соображений.
"Сам факт того, что УЕФА пересмотрел уместность нашей формы на Евро-2020, уже политика, потому что сделали они это из-за жалобы российской власти. Ваше мусорное "футбол вне политики" не стоит ни гроша", - сказал Стаховский.
Напомним, что ранее сборная Украины презентовала форму на Евро, на которой были размещены слоганы "Слава Украине" и "Героям слава". Также на экипировке изобразили карту страны с Крымом в ее составе. УЕФА обязал украинцев убрать второй из означенных слоганов с формы. В организации посчитали, что сочетание двух слоганов на экипировке имеет политический характер.
Источник: Tribuna.com
Источник: УЕФА обязал сборную Украины изменить скандальную форму
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"Ваше мусорное "футбол вне политики" не стоит ни гроша". Теннисист Стаховский - о решении УЕФА по форме сборной Украины
Украинский теннисист Сергей Стаховский высказался о решении УЕФА обязать сборную Украины убрать слоган "Героям слава" с формы команды на Евро-2020.
Фото: Facebook главы УАФ Андрея Павелко
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