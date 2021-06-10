"Ваше мусорное "футбол вне политики" не стоит ни гроша". Теннисист Стаховский - о решении УЕФА по форме сборной Украины

Украинский теннисист Сергей Стаховский высказался о решении УЕФА обязать сборную Украины убрать слоган "Героям слава" с формы команды на Евро-2020.

Фото: Facebook главы УАФ Андрея Павелко

Стаховский возмутился решением УЕФА. По его мнению, запрет на размещение указанного слогана вынесен из политических соображений."Сам факт того, что УЕФА пересмотрел уместность нашей формы на Евро-2020, уже политика, потому что сделали они это из-за жалобы российской власти. Ваше мусорное "футбол вне политики" не стоит ни гроша", - сказал Стаховский.Напомним, что ранее сборная Украины презентовала форму на Евро, на которой были размещены слоганы "Слава Украине" и "Героям слава". Также на экипировке изобразили карту страны с Крымом в ее составе. УЕФА обязал украинцев убрать второй из означенных слоганов с формы. В организации посчитали, что сочетание двух слоганов на экипировке имеет политический характер.Источник: Tribuna.com