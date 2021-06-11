Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Напомним, что перенесенный из-за пандемии коронавирус Евро-2020 стартовал сегодня, 11 июня, матчем сборных Турции и Италии. Национальная команда России проведет свою первую игру 12 июня в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене". Противостоять подопечным Станислава Черчесова будет сборная Бельгии. Стартовый свисток матча прозвучит в 22:00 по московскому времени.
16 июня сборная России сыграет против Финляндии также в Санкт-Петербурге (16:00 мск), а 21 июня - против Дании в Копенгагене (22:00 мск).
Источник: РБК-Спорт
Путин не приедет на первый матч сборной России на чемпионате Европы-2020 против Бельгии
Президент Российской Федерации Владимир Путин не посетит первый матч сборной России на чемпионате Европы-2020 против национальной команды Бельгии.
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