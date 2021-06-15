УЕФА проведет расследование поведения форварда сборной Австрии Марко Арнаутовича в матче Евро-2020 против Северной Македонии (3:1), официальный сайт организации объявил о назначении для этой цели инспектора по этике и дисциплине.
Ранее стало известно, что на 89 минуте матча Австрия - Северная Македония австрийский нападающий Марко Арнаутович, только что забивший третий гол в ворота балканской сборной, выкрикивал в сторону трибун фразу "Я могу купить всю эту Македонию". Также форварда, обладающего сербскими корнями, подозревают в оскорблении македонских игроков Эгзона Бейтулая и Эзгяна Алиоски, имеющих албанское происхождение.
Ранее появлялась информация, что Арнаутовичем может интересоваться московское "Динамо".
УЕФА проведет расследование в отношении австрийского форварда Арнаутовича
Официальный сайт УЕФА сообщил о назначении инспектора по этике и дисциплине, который рассмотрит инцидент с участием нападающего сборной Австрии Марко Арнаутовича.
Фото: Getty Images
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