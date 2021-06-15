УЕФА проведет расследование в отношении австрийского форварда Арнаутовича

Официальный сайт УЕФА сообщил о назначении инспектора по этике и дисциплине, который рассмотрит инцидент с участием нападающего сборной Австрии Марко Арнаутовича.

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