- Я с ним совершенно согласен, со Станиславом Черчесовым. В чем? В том, что тренер национальной сборной — это государственный чиновник ранга генерал-лейтенанта. Назначен президентом и снят будет президентом. И нечего тут придумывать какой-то технический комитет, РФС или что-нибудь еще. Он назначен президентом Путиным и снят будет президентом Путиным. Конечно, подготовят решение, но Путин может согласиться, а может не согласиться. Это государственный чиновник, Черчесов прав, - приводит слова Венедиктова сайт "Эха Москвы".
Напомним, Черчесов был назначен главным тренером сборной России в августе 2016 года. Под руководством 57-летнего специалиста национальная команда на домашнем чемпионате мира - 2018 дошла до четвертьфинала, где уступила в серии пенальти будущим финалистам хорватам.
На чемпионате Европы-2020 россияне не смогли выполнить задачу, поставленную Российским футбольным союзом - выход в плей-офф турнира. Подопечные Черчесова стартовали с разгромного поражения от Бельгии (0:3), затем минимально победили Финляндию, а потом крупно уступили Дании (1:4). С тремя очками и разницей мячей 2:7 сборная России завершила групповой этап на последнем месте в группе В.
Венедиктов: Черчесов назначен Путиным и снят будет президентом
Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов высказался о пресс-конференции наставника сборной России Станислава Черчесова.
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