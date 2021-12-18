- Россия - однозначный фаворит своей группы, тут двух мнений быть не может. Лига наций - это хороший турнир, чтобы игрокам побороться за место в основе сборной, а также есть хорошие шансы на то, чтобы обеспечить себе участие на чемпионате Европы. Соперники у нас откровенно средненького уровня, середняки, мы должны без проблемы выходить в лигу А, - передает слова Газзаева "РБК Спорт".
16 декабря 2021 года в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего розыгрыша организованного УЕФА несколько лет назад турнира для сборных - Лиги наций. Соперниками сборной России, выступающей во втором по силе дивизионе B, стали национальные команды Исландии, Израиля и Албании. Матчи Лиги наций пройдут в июне и сентябре 2022 года, победитель группы в следующем розыгрыше будет участником сильнейшего дивизиона A, а также получит некоторые преимущества в квалификации на Евро-2024.
Лига наций УЕФА-2022/2023: полный состав групп и всё, что известно о турнире
Газзаев - о жеребьевке Лиги наций: соперники средненького уровня, Россия однозначный фаворит своей группы
Экс-главный тренер ЦСКА, "Алании" и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал итоги жеребьевки Лиги наций.
Фото: "Спорт-Экспресс"