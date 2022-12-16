Алдонин: матч между Хорватией и Марокко за третье место станет украшением ЧМ-2022

Экс-полузащитник ЦСКА
Евгений Алдонин рассказал, чего ждет от матча между Марокко и Хорватией за бронзу ЧМ-2022.
– Марокканцы показали себя здорово. Думаю, этот матч за бронзу тоже будет украшением чемпионата, – приводит слова Алдонина "Чемпионат"
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Сборные Хорватии и Марокко встрется друг с другом в матче за бронзовые медали чемпионата мира по футболу-2022 уже завтра, 17 декабря, в 18:00 по московскому времени. Эти команды уже играли между собой в первом туре группового этапа, их матч закончился вничью (0:0). После этого марокканцы обыграли Бельгию с Канадой и вышли в плей-офф с первого места в своей группе. В 1\8 финала сборная Марокко обыграла Испанию в серии послематчевых пенальти, а затем (в 1/4 финала) выбила из турнира Португалию, расправившись с ними в основное время (1:0). В полуфинале марокканцы уступили французам со счетом 0:2.