- Нас (Югославию - прим. Rusfootball.info) тоже когда-то отстраняли… В ФИФА и УЕФА врут, заявляя, что спорт вне политики. Потому что отстранение России - это и есть политика. Европа уничтожала Югославию, мою родину. Это тоже была политика. Поэтому не верьте тому, что они говорят. Россия обязательно вернется и будет побеждать! - передает слова Божовича "СЭ".
В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА приняли вызванное политическими причинами решение об отстранении всех российских клубов и сборных от международных соревнований под своей эгидой. В результате этого команды РПЛ пропустили остаток прошлого еврокубкового сезона и весь нынешний, а сборная России не смогла принять участие в стыковых матчах за право выступить на ЧМ-2022 в Катаре, в очередном розыгрыше Лиги наций и в жеребьевке отборочного турнира к Чемпионату Европы-2024.
Божович: ФИФА и УЕФА врут, что спорт вне политики. Отстранение России - это и есть политика
Югославский экс-главный тренер семи клубов РПЛ Миодраг Божович высказался о ситуации с отстранением российских команд от международных соревнований.
Фото: AFP