На вопрос о переносе и сдвигах дат проведения отрицательно ответил руководитель операционной деятельности на объектах чемпионата Андреас Шар.
- Конечно, мы не знаем, что произойдет, но, если нам нужно будет внести какие-то коррективы и какие-то дополнительные меры контроля по запросу российского правительства, мы это сделаем. Но на данный момент мы не думаем, что это (распространение вируса - ИФ) как-то повлияет, - цитирует Шера Коронавирус.news со ссылкой на "Интерфакс".
Напомним, вспышка коронавируса началась в Китае с декабря 2019 года. Жертвами вируса стало около 500 человек, более 24 тыс. человек заражены, также зафиксировано 159 случаев заражения в других странах, сообщает РБК.
В УЕФА не будут переносить Евро-2020 из-за коронавируса
В УЕФА считают, что коронавирус, эпидемия которого стремительно разлетается по Европе, никак не скажется на проведении Евро-2020.
Источник: РИА Новости / Евгений Биятов
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