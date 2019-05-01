"Боруссия" М готова отпустить Торгана Азара за компенсацию в размере 35 млн евро

Германия Бундеслига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Бавария
|31
|71
|2
|Боруссия Д
|31
|69
|3
|РБ Лейпциг
|31
|64
|4
|Айнтрахт Ф
|31
|54
|5
|Боруссия М
|31
|51
|6
|Байер
|31
|51
|7
|Хоффенхайм
|31
|50
|8
|Вольфсбург
|31
|49
|9
|Вердер
|31
|46
|10
|Фортуна
|31
|40
|11
|Герта
|31
|37
|12
|Майнц
|31
|36
|13
|Фрайбург
|31
|32
|14
|Аугсбург
|31
|31
|15
|Шальке 04
|31
|30
|16
|Штутгарт
|31
|24
|17
|Нюрнберг
|31
|19
|18
|Ганновер 96
|31
|18
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