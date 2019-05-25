Левандовски назвал победу в Кубке Германии прощальным подарком для Рибери

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски прокомментировал победу в финальной встрече Кубка Германии с "РБ Лейпцигом".

Матч состоялся в Берлине на арене "Олимпиаштадион" и закончился со счетом 3:0 в пользу мюнхенского клуба.

"Мы должны были выиграть трофей. Я очень, очень доволен. Мы показали достойную игру и смогли добиться убедительной победы. Мы полностью контролировали мяч. Во втором тайме смогли забить. Победа в Кубке стала прощальным подарком для Франка Рибери, Арьена Роббена и Рафиньи. В итоге мы провели прекрасный сезон", — цитирует Левандовски пресс-служба клуба.

"Газета.ру"
Теги: Левандовски Рибери Бавария
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