Франк Рибери: хочу поиграть еще два сезона

Бывший полузащитник "Баварии" Франк Рибери рассказал о планах на будущее:- Я все еще голоден и думаю, что могу что-то дать [новой команде]. Пока думаю, что нахожусь на высоком уровне, буду играть.Никогда не буду обманывать. Я все еще могу играть за большой клуб... Дайте подумать... Хочу играть еще два сезона.Деньги будут везде, но меня интересует вызов, - приводит слова игрока издание Goal.com