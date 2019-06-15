Франк Рибери: хочу поиграть еще два сезона

Бывший полузащитник "Баварии" Франк Рибери рассказал о планах на будущее:

- Я все еще голоден и думаю, что могу что-то дать [новой команде]. Пока думаю, что нахожусь на высоком уровне, буду играть.

Никогда не буду обманывать. Я все еще могу играть за большой клуб... Дайте подумать... Хочу играть еще два сезона.

Деньги будут везде, но меня интересует вызов, - приводит слова игрока издание Goal.com
Теги: Рибери Бавария
Сегодня, 18:25
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