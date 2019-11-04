"Шальке" стал рекордсменом Бундеслиги по числу игроков, забивавших за клуб

3 ноября "Шальке" победил на выезде "Аугсбург" в матче 10-го тура Бундеслиги. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей из Гельзинкирхена.Один из мячей в этой встрече забил 19-летний защитник "Шальке" Озан Кабак. Для турка это был первый гол в Бундеслиге."Шальке" за счет мяча Кабака стал лидером турнира по числу игроков, забивавших за клуб. За "Шальке" в Бундеслиге забивали 258 футболистов.