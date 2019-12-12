Форвард "Баварии" Коман получил травму колена и выбыл на неопределенный срок

Официальный сайт "Баварии" сообщил о результатах обследования нападающего Кингсли Комана, который получил повреждение на 27-й минуте матча группового этапа Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" (3:1).У 23-летнего француза выявлен надрыв капсулы в левом колене. Кроме того, Коман растянул сухожилие бицепса и подвернул коленный сустав. На колено будет наложена шина. Сроки восстановления форварда не сообщаются.Напомним, Коман только в ноябре приступил к индивидуальным тренировкам после того, как восстановился от мышечной травмы.