Рауль признан автором лучшего гола десятилетия в Бундеслиге (видео)

Немецкая Бундеслига выбрала 10 лучших голов десятилетия (2010-2019). Видео с подборкой красивых мячей было опубликовано на официальном ютуб-канале Bundesliga.





Автором лучшего гола десятилетия в Бундеслиге признан бывший нападающий "Шальке" Рауль, красиво перебросивший вратаря "Кельна" в сезоне-2011/12 в домашнем матче 2-го тура. Рауль сделал счет 4:1, матч закончился со счетом 5:1 в пользу "Шальке".



2-е место занял нападающий "Баварии" Роберт Левандовски, 3-м стал экс-форвард франкфуртского "Айнтрахта" Себастьян Алле.