Умер вице-чемпион мира в составе сборной Германии Тильковски

Very sad to receive a call earlier to let me know that Germany's goalkeeper from 66 World Cup, Hans Tilkowski, has died. Terrific player for his club, Borussia Dortmund, and country and a very fine man, I very much enjoyed the time we spent together over the years. pic.twitter.com/Phkj1doWso — Sir Geoff Hurst (@TheGeoffHurst) January 6, 2020

В Германии на 85-м году жизни после продолжительной болезни скончался серебряный призер чемпионата мира — 1966 Ханс Тильковски.Вратарь выступал за "Вестфалию", франкфуртский "Айнтрахт" и дортмундскую "Боруссию".На чемпионате мира 1966 года, проходившем в Англии, Тильковски пропустил один из самых спорных голов в истории футбола. В дополнительное время финального матча Германия — Англия мяч после удара Джеффа Херста попал в перекладину и отскочил в поле. Арбитр посчитал, что мяч пересек линию ворот, и зафиксировал третий гол, который вывел Англию вперед и стал решающим для итоговой победы со счетом 4:2.Херст выразил соболезнования в связи со смертью Тильковски. "Было очень печально получить сегодня известие о смерти вратаря сборной Германии на ЧМ-66 Ханса Тильковски, — написал в твиттере Херст. — Потрясающий футболист и хороший человек. Мне было приятно общаться с ним все эти годы".