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Ларссон - в стартовом составе "Шальке" на матч с "Лейпцигом"

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"Шальке" объявил стартовый состав команды на матч 17-го тура чемпионата Германии против "Лейпцига".
Фото: Getty Images
Напомним, что бывший нападающий московского "Спартака" перешёл в команду из Гельзенкирхена летом 2022-го года на правах свободного агента. На его счету 10 матчей в чемпионате Германии, в которых он не отличался результативными действиями.

"Шальке" расположился на последней строчке в турнирной таблице Бундеслиги, "Лейпциг" занимает пятое место, набрав 29 очков. Встреча состоится сегодня, 24 января. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.



Ларрсон Шальке-04 Лейпциг
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