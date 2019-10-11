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Ван дер Сар рассказал, чем Де Лигт похож на Роналду

Бывший голкипер "Ювентуса" Эдвин ван дер Сар, ныне занимающий пост директора "Аякса", сравнил двух игроков туринского клуба: защитника Маттейса Де Лигта и форварда Криштиану Роналду.

"У Де Лигта менталитет человека, который всегда старается совершенствоваться. Это заставляет его стремиться быть лучшим в мире. Я уже видел таких игроков. Один из них играет за его команду — это Криштиану Роналду. Я играл с ним в "Манчестер Юнайтед" и видел такое же желание усердно работать и быть лучшим.

Маттейсу всего 19 лет. Он был великолепен в "Аяксе", был нашей опорой и капитаном. В Италии ему предстоит выучить новый язык, познакомиться со своими новыми партнерами по команде. Травма Кьеллини помогла ему сразу влиться в команду, но, возможно, оказала на него большее давление", — цитирует ван дер Сара ESPN.

Напомним, Де Лигт перешел в "Ювентус" из "Аякса" летом 2019 года за 75 млн евро.

Sport24


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Теги: Ван дер Сар де Лигт Аякс Роналду Ювентус Серия А
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