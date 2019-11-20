Чалханоглу заявил, что он уйдет из "Милана", если его позовет "Бавария"

Полузащитник "Милана" Хакан Чалханоглу честно заявил, что покинет итальянский чемпионат, если его позовут немецкие гранды.Напомним, футболист присоединился к россонери в 2017 году, а до этого играл только в Бундеслиге. "Бавария" интересовалась Чалханоглу в 2014 году, но тогда хавбек решил остаться в "Байере", чтобы получать регулярную игровую практику."Я вырос в Германии, но мне нравится общаться с людьми по-итальянски. Со спортивной точки зрения, конечно, моя цель — играть в "Баварии", дортмундской "Боруссии" или другом крупном немецком клубе.Приятно, что мной интересовалась "Бавария", но в тот момент у них играли Арьен Роббен и Франк Рибери, которым было гарантировано место в стартовом составе и которых обожали фанаты. Было сложно отказать. Но если когда-нибудь в будущем "Бавария" снова ко мне обратится, я уже не отвечу "нет", — цитирует Чалханоглу Sport Bild.