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Чалханоглу заявил, что он уйдет из "Милана", если его позовет "Бавария"

Полузащитник "Милана" Хакан Чалханоглу честно заявил, что покинет итальянский чемпионат, если его позовут немецкие гранды.

Напомним, футболист присоединился к россонери в 2017 году, а до этого играл только в Бундеслиге. "Бавария" интересовалась Чалханоглу в 2014 году, но тогда хавбек решил остаться в "Байере", чтобы получать регулярную игровую практику.

"Я вырос в Германии, но мне нравится общаться с людьми по-итальянски. Со спортивной точки зрения, конечно, моя цель — играть в "Баварии", дортмундской "Боруссии" или другом крупном немецком клубе.

Приятно, что мной интересовалась "Бавария", но в тот момент у них играли Арьен Роббен и Франк Рибери, которым было гарантировано место в стартовом составе и которых обожали фанаты. Было сложно отказать. Но если когда-нибудь в будущем "Бавария" снова ко мне обратится, я уже не отвечу "нет", — цитирует Чалханоглу Sport Bild.

Sport24.ru


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Теги: Чалханоглу Бавария БУндеслига Милан Серия А
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# Команда И О
1 Боруссия М 11 25
2 РБ Лейпциг 11 21
3 Бавария 11 21
4 Фрайбург 11 21
5 Хоффенхайм 11 20
6 Боруссия Д 11 19
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