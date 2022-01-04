Буффон заразился коронавирусом

Голкипер "Пармы" Джанлуиджи Буффон сдал положительный тест на ковид

Фото: ФК "Парма"

Как сообщает официальный сайт "Пармы", голкипер сдал положительный тест перед возобновлением тренировок команды после нового года. Сейчас игрок уже изолирован.



Буффон вернулся в "Парму" летом прошлого года. Он является воспитанником клуба и выступал за них до 2001-го года, когда его выкупил "Ювентус".



В 18 матчах Серии Б на счету 43-летнего голкипера 20 пропущенных мячей и 6 матчей на ноль. Недавно Буффон заявил, что перед окончанием карьеры хотел бы поиграть в Мексике или США.