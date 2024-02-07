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Шалимов: Миранчук влияет на результат в "Аталанте"

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Экс-наставник «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мнением относительно игры Алексея Миранчука в составе «Аталанты».
Фото: Getty Images
Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказал свое мнение касательно выступлений Алексея Миранчука в составе «Аталанты». По мнению специалиста, российский полузащитник смог воспользоваться шансом и сейчас хорошо выглядит в составе итальянской команды.

При этом Шалимов отметил, что пока рано делать оценку всего сезона, так как до его завершения еще далеко. Тем не менее, экс-наставник «Краснодара» считает важным моментом голевые действия Алексея.

«Вопрос теперь в том, насколько стабильно Миранчук может показывать такой уровень. То есть это не вариант с Захаряном, который результативных действий не совершает, а просто не портит. Миранчук влияет на результат, и желаю ему поддерживать такой уровень», - передает слова Шалимова «РБ Спорт».

Аталанта Миранчук Ал Шалимов
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