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19:45
Александр Григорян: постараемся с теми игроками, которые есть, добиться максимального результата
Александр Григорян: постараемся с теми игроками, которые есть, добиться максимального результата
"Реал" заявил Криштиану Роналду на матч с "Наполи"
Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду выступит в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Наполи", сообщается на официальном сайте команды.
Игрок восстановился после мышечного повреждения и попал в заявку мадридцев на встречу. Из-за травмы португалец пропустил игру 26-го тура Примеры с "Эйбаром" (4:1).
Ответный матч "Наполи" — "Реал" пройдет 7 марта. В первой игре победу праздновали подопечные Зинедина Зидана.
"Газета.ру"
Игрок восстановился после мышечного повреждения и попал в заявку мадридцев на встречу. Из-за травмы португалец пропустил игру 26-го тура Примеры с "Эйбаром" (4:1).
Ответный матч "Наполи" — "Реал" пройдет 7 марта. В первой игре победу праздновали подопечные Зинедина Зидана.
"Газета.ру"
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