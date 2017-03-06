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"Реал" заявил Криштиану Роналду на матч с "Наполи"

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду выступит в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Наполи", сообщается на официальном сайте команды.

Игрок восстановился после мышечного повреждения и попал в заявку мадридцев на встречу. Из-за травмы португалец пропустил игру 26-го тура Примеры с "Эйбаром" (4:1).

Ответный матч "Наполи" — "Реал" пройдет 7 марта. В первой игре победу праздновали подопечные Зинедина Зидана.

"Газета.ру"
Теги: Роналду Реал Наполи
Сегодня, 21:13
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