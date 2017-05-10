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Зинедин Зидан: история "Реала" не давит на нас

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в преддверии ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" поделился впечатлением от очередного дерби Мадрида.

"Атлетико" попытается остановить нас, это их задача. Мы будем стараться продолжать делать то, что умеем, то, что привело нас в полуфинал. Ничего не изменится в нашей игре. Каждая игра является последней в плей-офф.

История "Реала" не давит на нас, наоборот, помогает готовиться к большим матчам. Мы и наши болельщики знаем, на что способны. Докажем это на поле", – цитирует официальный сайт УЕФА Зидана.

"Газета.ру"
Теги: Зидан Реал Атлетико
Сегодня, 20:29
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№1 Написал: Егор Баторов (Сегодня, 21:25) #
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