Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:24
Сергей Алейников: то, что "Ювентус" прошел "Барселону", не даёт никакого преимущество туринцам в финале ЛЧ
Сергей Алейников: то, что "Ювентус" прошел "Барселону", не даёт никакого преимущество туринцам в финале ЛЧ
14:44
Василий Уткин: не сказать, что "Спартак" обошел сильных соперников, чемпионат получился невыдающийся (22)
Василий Уткин: не сказать, что "Спартак" обошел сильных соперников, чемпионат получился невыдающийся (22)
Зинедин Зидан: история "Реала" не давит на нас
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в преддверии ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" поделился впечатлением от очередного дерби Мадрида.
"Атлетико" попытается остановить нас, это их задача. Мы будем стараться продолжать делать то, что умеем, то, что привело нас в полуфинал. Ничего не изменится в нашей игре. Каждая игра является последней в плей-офф.
История "Реала" не давит на нас, наоборот, помогает готовиться к большим матчам. Мы и наши болельщики знаем, на что способны. Докажем это на поле", – цитирует официальный сайт УЕФА Зидана.
"Газета.ру"
"Атлетико" попытается остановить нас, это их задача. Мы будем стараться продолжать делать то, что умеем, то, что привело нас в полуфинал. Ничего не изменится в нашей игре. Каждая игра является последней в плей-офф.
История "Реала" не давит на нас, наоборот, помогает готовиться к большим матчам. Мы и наши болельщики знаем, на что способны. Докажем это на поле", – цитирует официальный сайт УЕФА Зидана.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.