Зинедин Зидан: история "Реала" не давит на нас

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в преддверии ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" поделился впечатлением от очередного дерби Мадрида."Атлетико" попытается остановить нас, это их задача. Мы будем стараться продолжать делать то, что умеем, то, что привело нас в полуфинал. Ничего не изменится в нашей игре. Каждая игра является последней в плей-офф.История "Реала" не давит на нас, наоборот, помогает готовиться к большим матчам. Мы и наши болельщики знаем, на что способны. Докажем это на поле", – цитирует официальный сайт УЕФА Зидана.