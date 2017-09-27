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Аркадий Дворкович: результат соответствует уровню игры "Спартака"

"Спартак" заслужил ничью в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с английским "Ливерпулем" (1:1), заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Результат соответствует уровню игры "Спартака". Все боролись до конца, даже вратарь Артем Ребров получил травму. Обе команды могли выиграть. Думаю, результат заслуженный, "Спартак" способен побороться за плей-офф Лиги чемпионов", - цитирует Дворковича ТАСС.
Теги: Дворкович Спартак Ливерпуль
Сегодня, 01:17
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