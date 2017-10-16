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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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На матч "Спартак" - "Севилья" еще есть билеты
За день до матча 3-го тура Лиги чемпионов между "Спартаком" и "Севильей" в кассах стадиона "Открытие" остались билеты на несколько секторов. Можно купить места на центральные трибуны и одну из трибун за воротами.
Матч "Спартак" – "Севилья" пройдет во вторник, 17 октября, начало встречи – в 21.45 по московскому времени.
"Спорт-Экспресс"
Матч "Спартак" – "Севилья" пройдет во вторник, 17 октября, начало встречи – в 21.45 по московскому времени.
"Спорт-Экспресс"
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