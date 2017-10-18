Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Базель"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Андрей Канчельскис: думаю, если бы "Севилья" забила второй гол, игра перевернулась бы в другую сторону

Андрей Канчельскис: думаю, если бы "Севилья" забила второй гол, игра перевернулась бы в другую сторону Бывший полузащитник сборной России и английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой главными составляющими победы «Спартака» над испанской «Севильей» в матче группового этапа Лиги чемпионов назвал своевременно забитый второй гол в ворота соперника, грамотные действия в обороне и не самую убедительную игру вратаря «Севильи», отметил, что следующий тур для красно-белых станет ключевым в борьбе за выход в плей-офф, а также поделился ожиданиями от предстоящего матча турнира между ЦСКА и «Базелем».

- Команда в прошедшей встрече показала очень хорошую игру, использовала все свои моменты. Определенно это был день «Спартака», - сказал Канчельскис. - Ключевым стал второй гол в ворота соперника. Но думаю, если бы «Севилья» забила второй гол, игра перевернулась бы в другую сторону. Но «Спартак» быстро и своевременно забил голы в успешную десятиминутку во втором тайме, и «Севилья» посыпалась. Плюс в одном из трудных эпизодов хозяев выручил вратарь Селихов, в другом — Дмитрий Комбаров. Но и вратарь «Севильи» не выручил свою команду ни в одном из моментов. В принципе спартаковцы заслуженно победили 5:1.

- «Спартак» после трех туров находится на втором месте турнирной таблицы и имеет хорошие шансы на выход в плей-офф. Удастся ли это осуществить красно-белым?

- Главное - не проиграть в следующем туре «Севилье». Если они уступят испанской команде, то потом будет сложно. Останутся две игры, одна из них с «Ливерпулем». Думаю, в Ливерпуле у них шансов нет.

- Можно сказать, что «Спартак» вышел из кризиса, который наблюдался в конце лета — начале осени?

- Думаю, у «Спартака» был не кризис, а яма, которая бывает у каждой команды. Бывают у всех такие периоды. Просто кто-то быстро выходит из этой ямы, а кто-то долго. Они вышли довольно-таки быстро. Посмотрим, что будет в дальнейшем.

- В среду вечером ЦСКА в Лиге чемпионов сыграет со швейцарским «Базелем». Каковы шансы армейцев?

- В прошедшем туре чемпионата России ЦСКА выиграл у «Краснодара» и вышел в РФПЛ на третье место — в психологическом плане это очень хороший момент: к игре в Лиге чемпионов важно подойти в хорошем настроении. Тем не менее Лига чемпионов — это одно, а чемпионат России — другое, и сравнивать здесь сложно. В Лиге чемпионов другие клубы, другой уровень футбола. Но в любом случае надо побеждать. Но «Базель», конечно, команда непростая, и соперник понимает, что если возьмет сейчас очки, им практически будет открыта дорога в следующий раунд. Как уже говорил, я симпатизирую ЦСКА, Буду переживать за них, болеть. Думаю, что итог встречи будет положительным, что команда должна выиграть.
Теги: Канчельскис Севилья Спартак
Сегодня, 18:41
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.