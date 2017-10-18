Победа над "Севильей" принесла "Спартаку" 1,5 млн евро от УЕФА

"Спартак" получит от УЕФА 1,5 млн евро за победу над "Севильей" (5:1) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.Учитывая игру с "Севильей", московский клуб за счет участия в Лиге чемпионов уже заработал 15,2 млн евро: 12,7 млн благодаря выходу в групповую стадию турнира, еще по 500 тыс. ему принесли ничьи со словенским "Марибором" (1:1) и английским "Ливерпулем" (1:1).