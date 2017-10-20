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Молодежная команда "Спартака" наказана за расистские кричалки болельщиков

УЕФА наказал молодёжную команду "Спартака" по итогам домашнего матча Юношеской лиги УЕФА с "Ливерпулем" (2:1) частичным закрытием домашнего стадиона в следующей игре турнира, сообщает "Чемпионат.сом".

Отмечается, что такое решение УЕФА вынес в связи с кричалками расистского характера со стороны болельщиков красно-белых. Теперь клуб должен проинформировать УЕФА о том, какие сектора домашнего стадиона будут закрыты в качестве этого наказания во время следующего матча. Как минимум должно быть закрыто 500 мест.

Также клубу указано разместить на стадионе к следующему матчу Юношеской лиги УЕФА баннер с содержанием #EqualGame и логотипом УЕФА.
Теги: Спартак
Сегодня, 21:44
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