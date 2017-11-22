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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Как сыграют ЦСКА и "Бенфика" в Лиге Чемпионов
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Константин Генич: "Бенфика", как минимум, сыграет вничью с ЦСКА
Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич считает, что ЦСКА не сможет обыграть "Бенфику" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
"Да, удачно пока для "армейцев" складываются выездные матчи, где ЦСКА выигрывал, соответственно в Базеле и Лиссабоне, а вот дома у ЦСКА все складывается не лучшим образом – поражение от "Манчестера" и поражение от "Базеля". Сейчас, во многом, ключевая игра для "армейцев", потому что рассчитывать на то, что они в последнем туре поедут на "Олд Траффорд" и "Манчестер", которому уже практически ничего не надо будет в этой группе, будет играть спустя рукава можно, но вряд ли стоит на это рассчитывать. Какой бы состав не выставил Жозе Моуринью, все равно "Манчестер" посильнее нынешних "армейцев". У "Бенфики" ситуация плачевная, но не смертельная. Ноль очков после четырех туров – это почти приговор. Но как это ни странно, "Бенфика" еще может выйти из группы, хотя сделать это будет практически нереально, потому что "Бенфика" проиграла "Базелю" в первой встрече на выезде со счетом 0:5. Но в Лигу Европы "Бенфика" вполне выйти в состоянии. Для этого надо выигрывать у ЦСКА на выезде и дома обыгрывать "Базель". Тогда при шести очках, если "Бенфика" выиграет с разницей в два мяча у ЦСКА, или, например, 2:1, то там уже будут считать мячи. Хотя у "Бенфики" разница сейчас не самая лучшая. Шансы математические еще у «Бенфики» есть, но они минимальны. Я не думаю, что "Бенфика" будет играть с ЦСКА в полноги. Да, ЦСКА, безусловно, фаворит – по букмекерской линии это видно и понятно.
Да, ЦСКА с переводом Понтуса Вернблума в атаку забивает в каждом матче – два в Базеле, два крепкому "Локомотиву" и четыре в Хабаровске при минус 16. Согласитесь, это здорово, причем, сам Вернблум сделал в Хабаровске дубль. Но это все-таки Лига чемпионов, это статус, это имидж, это деньги в конце концов. Любая победа в Лиге чемпионов на групповом этапе дает в казну 1,5 миллиона евро, а "Бенфика" считать деньги умеет. Деньги нужны и "Бенфике" и ЦСКА, поэтому будет обоюдоострая игра. "Бенфика" за последние несколько месяцев проигрывает в основном только в Лиге чемпионов. Проиграли "Манчестеру", проиграли "Базелю", проиграли ЦСКА, а вот у себя в чемпионате Португалии "Бенфика" практически очки не теряет, играя достаточно убедительно. Поэтому недооценивать лиссабонский клуб ни в коем случае нельзя. Мне кажется, что с ЦСКА он будет играть серьезно и не спустя рукава. Поэтому мне кажется, что есть легкий перекос в линии в пользу ЦСКА. Он не совсем объективен по нынешним временам и в нынешней системе координат. "Бенфика" точно не слабее ЦСКА, она вполне может дать бой. Поэтому я бы здесь, при всей симпатии к «армейскому» клубу и желании, чтобы ЦСКА решил свою задачу и попал в еврокубковую весну, а он наверняка туда попадет, только непонятно в какой турнир, мне кажется, что ЦСКА не выиграет у "Бенфики". В связи с этим, хотел бы дать такой прогноз на этот матч – "Бенфика" не проиграет". "Бенфика", как минимум, сыграет вничью в Москве", - цитирует Генича "Рейтинг Букмекеров".
"Да, удачно пока для "армейцев" складываются выездные матчи, где ЦСКА выигрывал, соответственно в Базеле и Лиссабоне, а вот дома у ЦСКА все складывается не лучшим образом – поражение от "Манчестера" и поражение от "Базеля". Сейчас, во многом, ключевая игра для "армейцев", потому что рассчитывать на то, что они в последнем туре поедут на "Олд Траффорд" и "Манчестер", которому уже практически ничего не надо будет в этой группе, будет играть спустя рукава можно, но вряд ли стоит на это рассчитывать. Какой бы состав не выставил Жозе Моуринью, все равно "Манчестер" посильнее нынешних "армейцев". У "Бенфики" ситуация плачевная, но не смертельная. Ноль очков после четырех туров – это почти приговор. Но как это ни странно, "Бенфика" еще может выйти из группы, хотя сделать это будет практически нереально, потому что "Бенфика" проиграла "Базелю" в первой встрече на выезде со счетом 0:5. Но в Лигу Европы "Бенфика" вполне выйти в состоянии. Для этого надо выигрывать у ЦСКА на выезде и дома обыгрывать "Базель". Тогда при шести очках, если "Бенфика" выиграет с разницей в два мяча у ЦСКА, или, например, 2:1, то там уже будут считать мячи. Хотя у "Бенфики" разница сейчас не самая лучшая. Шансы математические еще у «Бенфики» есть, но они минимальны. Я не думаю, что "Бенфика" будет играть с ЦСКА в полноги. Да, ЦСКА, безусловно, фаворит – по букмекерской линии это видно и понятно.
Да, ЦСКА с переводом Понтуса Вернблума в атаку забивает в каждом матче – два в Базеле, два крепкому "Локомотиву" и четыре в Хабаровске при минус 16. Согласитесь, это здорово, причем, сам Вернблум сделал в Хабаровске дубль. Но это все-таки Лига чемпионов, это статус, это имидж, это деньги в конце концов. Любая победа в Лиге чемпионов на групповом этапе дает в казну 1,5 миллиона евро, а "Бенфика" считать деньги умеет. Деньги нужны и "Бенфике" и ЦСКА, поэтому будет обоюдоострая игра. "Бенфика" за последние несколько месяцев проигрывает в основном только в Лиге чемпионов. Проиграли "Манчестеру", проиграли "Базелю", проиграли ЦСКА, а вот у себя в чемпионате Португалии "Бенфика" практически очки не теряет, играя достаточно убедительно. Поэтому недооценивать лиссабонский клуб ни в коем случае нельзя. Мне кажется, что с ЦСКА он будет играть серьезно и не спустя рукава. Поэтому мне кажется, что есть легкий перекос в линии в пользу ЦСКА. Он не совсем объективен по нынешним временам и в нынешней системе координат. "Бенфика" точно не слабее ЦСКА, она вполне может дать бой. Поэтому я бы здесь, при всей симпатии к «армейскому» клубу и желании, чтобы ЦСКА решил свою задачу и попал в еврокубковую весну, а он наверняка туда попадет, только непонятно в какой турнир, мне кажется, что ЦСКА не выиграет у "Бенфики". В связи с этим, хотел бы дать такой прогноз на этот матч – "Бенфика" не проиграет". "Бенфика", как минимум, сыграет вничью в Москве", - цитирует Генича "Рейтинг Букмекеров".
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