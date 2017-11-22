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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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18:39
Анатолий Бышовец: практически не сомневаюсь в том, что у ЦСКА большие шансы победить "Бенфику"
Анатолий Бышовец: практически не сомневаюсь в том, что у ЦСКА большие шансы победить "Бенфику"
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Анатолий Бышовец: практически не сомневаюсь в том, что у ЦСКА большие шансы победить "Бенфику"
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой выразил мнение, что «Спартак» несмотря на ничью с «Марибором» в матче группового этапа Лиги чемпионов еще сохраняет шансы на второе место в группе, отметил, что на поле у красно-белых нет лидера, а также поделился ожиданиями от встречи ЦСКА с португальской «Бенфикой».
- «Спартак» владел инициативой. Но в первом тайме, думаю, что существенно можно говорить только о нескольких моментах. Во втором с выходом Зобнина и Глушакова в целом активность и давление были достаточно большими, - отметил Бышовец. - Мне кажется, что соперники смирились с игрой только на своей половине поля. Редко отвечали контратаками. Думаю, что на «Спартаке» сказалась победа над «Краснодаром». Может быть, некая усталость. Но в целом, добившись успеха, «Спартак» не в первый раз не добивается победы. Здесь причины, наверное, в том, что на поле нет лидера, регулирующего темп, ритм. Очевидно было, что нужны были микропаузы и доигрывать надо было, лишая соперника мяча. Мы можем разобрать эпизод с контратакой спартаковцев: мяч у Промеса, и здесь можно было продолжать атаку, и он продолжил, обыграв защитника. Но поддержка была только от Зе Луиша при численном превосходстве соперника. Здесь, с одной стороны понятно желание еще забить. Ошибка, допущенная Промесом была предтечей контратаки. Были созданы идеальные условия для контратаки и в очередной раз «Спартак» ошибся в обороне. Есть, конечно, проблемы в защите у спартаковцев. Есть над чем работать.
- Верите в шансы «Спартака» выйти в плей-офф Лиги чемпионов?
- Шансы малы, но они сохраняются. Думаю, что ситуация небезнадежная. Сомнения в победе над «Ливерпулем» у меня, разумеется, есть, но бороться надо. В футболе невозможное бывает возможным. Сможет ли «Марибор» отобрать очки у «Севильи». Вряд ли. Но в любом случае надо, чтобы справедливость восторжествовала: качество игры плюс результат. Посмотрим, что будет.
- ЦСКА дома сразится с аутсайдером своей подгруппы в Лиге чемпионов - «Бенфикой».
- Соперник ЦСКА потерял все шансы. Не думаю, что у «Бенфики» будет огромное желание хлопнуть дверью. «Бенфике» необходимо в этом матче думать не столько о результате, сколько о подготовке к следующему туру внутреннего чемпионата. Что касается ЦСКА, то у них была волевая победа в Хабаровске. Мне кажется, что с каждым матчем в игре аремейцев проявляется не только характер, но и удается найти сочетания игроков, которые усиливали бы атаку. Конечно, и сама погода, наверное, мало будет благоприятствовать мотивации «Бенфики». ЦСКА очень активно начинает. Для мотивации армейцев есть такой важный момент, что сейчас гармонично начинают сочетаться опытные игроки и молодежь. Я практически не сомневаюсь в том, что у ЦСКА большие шансы на победу в этой встрече.
- «Спартак» владел инициативой. Но в первом тайме, думаю, что существенно можно говорить только о нескольких моментах. Во втором с выходом Зобнина и Глушакова в целом активность и давление были достаточно большими, - отметил Бышовец. - Мне кажется, что соперники смирились с игрой только на своей половине поля. Редко отвечали контратаками. Думаю, что на «Спартаке» сказалась победа над «Краснодаром». Может быть, некая усталость. Но в целом, добившись успеха, «Спартак» не в первый раз не добивается победы. Здесь причины, наверное, в том, что на поле нет лидера, регулирующего темп, ритм. Очевидно было, что нужны были микропаузы и доигрывать надо было, лишая соперника мяча. Мы можем разобрать эпизод с контратакой спартаковцев: мяч у Промеса, и здесь можно было продолжать атаку, и он продолжил, обыграв защитника. Но поддержка была только от Зе Луиша при численном превосходстве соперника. Здесь, с одной стороны понятно желание еще забить. Ошибка, допущенная Промесом была предтечей контратаки. Были созданы идеальные условия для контратаки и в очередной раз «Спартак» ошибся в обороне. Есть, конечно, проблемы в защите у спартаковцев. Есть над чем работать.
- Верите в шансы «Спартака» выйти в плей-офф Лиги чемпионов?
- Шансы малы, но они сохраняются. Думаю, что ситуация небезнадежная. Сомнения в победе над «Ливерпулем» у меня, разумеется, есть, но бороться надо. В футболе невозможное бывает возможным. Сможет ли «Марибор» отобрать очки у «Севильи». Вряд ли. Но в любом случае надо, чтобы справедливость восторжествовала: качество игры плюс результат. Посмотрим, что будет.
- ЦСКА дома сразится с аутсайдером своей подгруппы в Лиге чемпионов - «Бенфикой».
- Соперник ЦСКА потерял все шансы. Не думаю, что у «Бенфики» будет огромное желание хлопнуть дверью. «Бенфике» необходимо в этом матче думать не столько о результате, сколько о подготовке к следующему туру внутреннего чемпионата. Что касается ЦСКА, то у них была волевая победа в Хабаровске. Мне кажется, что с каждым матчем в игре аремейцев проявляется не только характер, но и удается найти сочетания игроков, которые усиливали бы атаку. Конечно, и сама погода, наверное, мало будет благоприятствовать мотивации «Бенфики». ЦСКА очень активно начинает. Для мотивации армейцев есть такой важный момент, что сейчас гармонично начинают сочетаться опытные игроки и молодежь. Я практически не сомневаюсь в том, что у ЦСКА большие шансы на победу в этой встрече.
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