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Антонио Конте: поздравляю "Карабах" с такой игрой

Главный тренер "Челси" Антонио Конте поделился мыслями после матча против азербайджанского "Карабаха" в Баку (4:0).

"Судейство? Мне сложно что-либо сказать по этому поводу. С моей позиции было не так хорошо видно. Судья должен выполнять свою работу и не должен выбирать какую-либо из сторон. Победа гарантировала нам выход в плей-офф Лиги чемпионов. Доволен этим. Мы решили свою первостепенную задачу. В заключительном матче группы с "Атлетико" мы можем произвести ротации в составе. Доволен и тем, что другие команды в группе испытывали трудности с "Карабахом" в Баку, а нам удалось так удачно сыграть. Ещё в первой игре "Карабах" показал себя с неплохой стороны. Видна рука тренера. Даже оставшись в меньшинстве, достойно играли против сильного соперника. Поздравляю "Карабах" с такой игрой", - цитирует Конте azerisport.com.
Теги: Конте Челси Карабах
Сегодня, 04:44
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