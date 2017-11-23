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Игорь Яновский: теперь злопыхателям нечего будет сказать по поводу серии Акинфеева

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Яновский заявил, что рад за голкипера Игоря Акинфеева, который не пропустил впервые за 43 матча Лиги чемпионов.

– Как вам футбол?

– Получил удовлетворение. Понятно, что не увидел игры на встречных курсах, но ЦСКА убедил. Результат закономерен. Команда выглядит достойно в этой ЛЧ. Отличный результат! И, конечно, рад за Игоря Акинфеева. Прервалась его серия. Теперь злопыхателям нечего будет сказать по поводу его "серии".

– А вас раздражали мемы в интернете в адрес Акинфеева?

– Да нет, я спокойно к таким вещам относился. Об этом могли писать и говорить только глупые люди, которые никогда в футбол не играли. Зачем на них обращать внимание? Теперь-то они замолчат, – сказал Яновский.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Акинфеев ЦСКА
Сегодня, 05:03
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