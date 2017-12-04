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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Виктор Гончаренко: форвардов ЦСКА задевало, что Вернблум играл в атаке
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" объяснил решение заменить выступающего на позиции нападающего Понтуса Вернблума по ходу матча 19-го тура чемпионата России против "Тосно" (6:0) с целью предоставить игровую практику другим футболистам группы атаки.
– Форвардов ЦСКА задевало, что все последние матчи в атаке играет опорник Вернблум?
– Задевало. Хотя они этого старались не проявлять. Но я их знаю – наши форварды амбициозные. Если наблюдать за действиями Понтуса, можно много полезного вынести и многому научиться. Речь про борьбу, открывания, нацеленность на ворота, Надеюсь, нам это со временем поможет.
– Чем вызвана замена Вернблума в матче с "Тосно", учитывая, что игру в Англии он из-за дисквалификации пропускает?
– Нам надо было предоставить кому-то еще игровую практику перед матчем с "МЮ", тем более что в тот момент исход был понятен.
"Спорт-Экспресс"
– Форвардов ЦСКА задевало, что все последние матчи в атаке играет опорник Вернблум?
– Задевало. Хотя они этого старались не проявлять. Но я их знаю – наши форварды амбициозные. Если наблюдать за действиями Понтуса, можно много полезного вынести и многому научиться. Речь про борьбу, открывания, нацеленность на ворота, Надеюсь, нам это со временем поможет.
– Чем вызвана замена Вернблума в матче с "Тосно", учитывая, что игру в Англии он из-за дисквалификации пропускает?
– Нам надо было предоставить кому-то еще игровую практику перед матчем с "МЮ", тем более что в тот момент исход был понятен.
"Спорт-Экспресс"
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