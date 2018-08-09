Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Александр Тарханов: "Локомотив" будет играть в ЛЧ и Смолов может проявить себя в полной мере

Советник президента "Урала" Александр Тарханов прокомментировал переход нападающего Федора Смолова из "Краснодара" в "Локомотив".

"Федор хороший футболист, высокого уровня. Не думаю, что он зачахнет в России. "Локомотив" будет играть в Лиге чемпионов в этом сезоне. Поэтому я думаю, он там себя может проявить в полной мере. У "Локомотива" достаточно футболистов комбинационного плана, хорошее взаимодействие будет в атаке с братьями Миранчуками и с Фернандешем. Даже с Фарфаном в паре Федор Смолов сможет сыграть. Я очень рад этому трансферу, так, как я в свое время пригласил его в «Урал» и поверил в него. Думаю, и Юрий Семин найдет с ним общий язык в "Локомотиве", - цитирует Тарханова Sport24.
Теги: Тарханов Локомотив
Сегодня, 16:09
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
7
(0)
№7 Написал: ilovefootball (Сегодня, 19:06) #
  • 0
  •  (0)
online

Вовремя Краснодар его сплавил...
Регистрация: 18.03.2013 [жалоба]
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:44) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Обсрётся в полной мере. До выворота кишок.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№5 Написал: anonymous (Сегодня, 16:58) #
  • -2
  •  (2)
online

он проявил себя на чм, куда ж ещё проявляца?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№4 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 16:44) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Parshin,
так и после ЧМ громко заявил о себе - в одном матче и забил, и шикарный голевой пас на свои ворота выдал!
Чтобы и свои, и чужие боялись!!!
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
№3 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 16:29) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: robinzen
когда ему будет 29 лет, его ни один топ-клуб Европы не возьмет

И не надо, там зарплата не выше нашей. Он сам это прекрасно понимает. Пусть доказывает в новом клубе, что достоин вызова в сборную, чемпионат Европы не за горами, мотивация есть и Палыч не даст расслабиться.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№2 Написал: Parshin (Сегодня, 16:26) #
  • -1
  •  (3)

Он уже проявил себя в полной мере на Чемпионате мира - болельщики месяц лечились! ))
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 16:15) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Федор хороший футболист, высокого уровня. Не думаю, что он зачахнет в России

Зачахнуть - не зачахнет, но и в супер-пупер явно не выбьется... Возраст считай 28 лет, а совй козырной шанс на ЧМ он благополучно и бездарно проипал.

На следующий год, когда ему будет 29 лет, его ни один топ-клуб Европы не возьмет, что бы он не сотворил даже в Чемпионате России в этом сезоне. ВОЗРАСТ. Там очень смотрят на возраст, на перспективу, когда игроку под 30.


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.