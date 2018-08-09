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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Александр Тарханов: "Локомотив" будет играть в ЛЧ и Смолов может проявить себя в полной мере
Советник президента "Урала" Александр Тарханов прокомментировал переход нападающего Федора Смолова из "Краснодара" в "Локомотив".
"Федор хороший футболист, высокого уровня. Не думаю, что он зачахнет в России. "Локомотив" будет играть в Лиге чемпионов в этом сезоне. Поэтому я думаю, он там себя может проявить в полной мере. У "Локомотива" достаточно футболистов комбинационного плана, хорошее взаимодействие будет в атаке с братьями Миранчуками и с Фернандешем. Даже с Фарфаном в паре Федор Смолов сможет сыграть. Я очень рад этому трансферу, так, как я в свое время пригласил его в «Урал» и поверил в него. Думаю, и Юрий Семин найдет с ним общий язык в "Локомотиве", - цитирует Тарханова Sport24.
"Федор хороший футболист, высокого уровня. Не думаю, что он зачахнет в России. "Локомотив" будет играть в Лиге чемпионов в этом сезоне. Поэтому я думаю, он там себя может проявить в полной мере. У "Локомотива" достаточно футболистов комбинационного плана, хорошее взаимодействие будет в атаке с братьями Миранчуками и с Фернандешем. Даже с Фарфаном в паре Федор Смолов сможет сыграть. Я очень рад этому трансферу, так, как я в свое время пригласил его в «Урал» и поверил в него. Думаю, и Юрий Семин найдет с ним общий язык в "Локомотиве", - цитирует Тарханова Sport24.
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