Р. Луческу: мы тянули время? В конечном итоге ПАОК прошел дальше, это самое важное

Главный тренер ПАОКа Рэзван Луческу прокомментировал выход команды в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов по итогам противостояния со "Спартаком" (3:2, 0:0)."Мы придерживались своей тактики. Последние 50 минут игры мы вынуждены были сдерживать натиск соперника и обороняться. Мы приехали, чтобы победить, и, по сути, мы победили. У нас было много шансов забить.Удаление Адриано? Я не видел этого момента. Ситуация была аналогичной той, которую "Спартак" получил с пенальти в Салониках.ПАОК тянул время? Возможно, вы не смотрели матч, потому что мы достигли своей цели, это самое важное. Мы создавали моменты, а "Спартак" создавал не очень опасные ситуации посредством забросов. ПАОК выполнил свою задачу. Мы считаем, что ваши вопросы провокационные. Мы прошли квалификацию и заслужили эту победу", - сказал Луческу.