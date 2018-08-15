Мостовой: теперь кресло под Каррерой зашатается - это справедливо

Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал выход московского клуба в групповой этап Лиги Европы."Это можно назвать провалом. Хотя команда в меньшинстве делала всё возможное.Думаю, если бы не красная карточка, "Спартак" выиграл бы игру. Я бы хотел ещё один повтор посмотреть. На первый взгляд удаления не было.После такого кресло под Каррерой вполне может зашататься. И скорее всего, это будет справедливо", - сказал Мостовой.