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Мостовой: теперь кресло под Каррерой зашатается - это справедливо

Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал выход московского клуба в групповой этап Лиги Европы.

"Это можно назвать провалом. Хотя команда в меньшинстве делала всё возможное.

Думаю, если бы не красная карточка, "Спартак" выиграл бы игру. Я бы хотел ещё один повтор посмотреть. На первый взгляд удаления не было.

После такого кресло под Каррерой вполне может зашататься. И скорее всего, это будет справедливо", - сказал Мостовой.

Чемпионат
Теги: Каррера Мостовой Спартак
Сегодня, 11:17
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13
(6)
№13 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:09) #
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Я и говорю конструктив не для этого ресурса) Тут свои видимо правила)

Кот рыгнул и пернул. Фу-котило что это Вы несете в массы совсем не конструктивные мыслищи ? Я не местный потому что..-Конструктив не для меня, прежде всего демократия!


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№12 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 12:54) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord
Цитата: Eugene24
Анжи просто не выдержали постоянных наскоков.

Анжи просто оборонятся некем было. 10 против 8 в поле рано или поздно раскатаешь хоть одну атаку голевую, что и произошло. Но это млять Анжи, без пяти минут банкроты умеющие только обороняться, состав уровня ФНЛ (в котором они и должны были оказаться по спортивному принципу) Тут же Спартак уже сам оказался в меньшинстве и тупо не смогли вскрыть ПАОК, притом ПАОК не сидел как Анжи постоянно в обороне закрывшись, а и контратаковал при случае. Тоесть свободные зоны были, нужно было тупо их отыскать и вскрывать методично. Но вместо этого львиную долю матча мячи передавались поперек поля, либо сопернику, потом бегали и назад отбирали. Просто ПАОК как ни крути по уровню выше Анжи, вот и результат. Ну и Адриано конечно поднасрал знатно....


Речь не об игре ПАОКа, я уже говорил что ПАОК дает играть и сам играет. Что касается Анжи, удаления конвертация этих постоянных наскоков, тут любой команде тяжело играть с автобусами. Испания-Россия (пример). Вот и уровень игроков Анжи сказался (2 удаления). Сравнивать Анжи и ПАОК смысла нет, как и судить по игре команды в последнем матче. Глупость. А то что не раздавили Анжи с еще большим счетом так я думаю это от усталости. У ЦСКА мало побед 1:0? Или подобных игр?
Цель то поста понятна, очередной раз принизить Спартак мол в Европе делать нечего, даже Анжи обыграть не могут и прочее. Конструктив не для этого ресурса)

Цитата: yuri
Как мило .. Фойер!. Стадо свиней металось по расщелине . Негры кувыркались, хачи орали Ассаламалейкум. Добавить огня! Очень милая картина кстати. Свиньи принесли к ногам кота ключ от Главного города. Кот усмехнулся, я не варвар, можете только принести дары и уебывать от меня с глаз долой, позонрики. Напоследок кот сжег Тарасовку. Ему не нужен был борщец их. Очень мило, кот смотрел в небо- скоро осень.


Я и говорю конструктив не для этого ресурса) Тут свои видимо правила)


--------------------
"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011 [жалоба]
№11 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:42) #
  • -1
  •  (1)

Болельщики Спартака, давайте будем объективными. Адриано тоже задира и тоже поступает на поле не всегда правильно и красиво по отношению к сопернику. Не раз замечал подобное в чемпионате, такой вот у него стиль "ох..вшего". В этом матче просто сыграли на его слабостях. Своим поведением иногда откровенно отворачивает от себя, такой же примерно как Кришито, любит провоцировать. Только в данном случае сам получил. Здесь же дело в другом, команда летит по общему счету, а команды то по сути то и нет. В Греции была команда минут 25 всего. Анжи просто не выдержали постоянных наскоков.

Как мило .. Фойер!. Стадо свиней металось по расщелине . Негры кувыркались, хачи орали Ассаламалейкум. Добавить огня! Очень милая картина кстати. Свиньи принесли к ногам кота ключ от Главного города. Кот усмехнулся, я не варвар, можете только принести дары и уебывать от меня с глаз долой, позонрики. Напоследок кот сжег Тарасовку. Ему не нужен был борщец их. Очень мило, кот смотрел в небо- скоро осень.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№10 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 12:41) #
  • 0
  •  (2)

Как это зашатается?
Спартак пробился в ЛЕ, а он зашатается...
Нет уж, нет уж! laughing
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
№9 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 12:39) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Eugene24
Анжи просто не выдержали постоянных наскоков.

Анжи просто оборонятся некем было. 10 против 8 в поле рано или поздно раскатаешь хоть одну атаку голевую, что и произошло. Но это млять Анжи, без пяти минут банкроты умеющие только обороняться, состав уровня ФНЛ (в котором они и должны были оказаться по спортивному принципу) Тут же Спартак уже сам оказался в меньшинстве и тупо не смогли вскрыть ПАОК, притом ПАОК не сидел как Анжи постоянно в обороне закрывшись, а и контратаковал при случае. Тоесть свободные зоны были, нужно было тупо их отыскать и вскрывать методично. Но вместо этого львиную долю матча мячи передавались поперек поля, либо сопернику, потом бегали и назад отбирали. Просто ПАОК как ни крути по уровню выше Анжи, вот и результат. Ну и Адриано конечно поднасрал знатно....
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
№8 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 12:29) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Болельщики Спартака, давайте будем объективными. Адриано тоже задира и тоже поступает на поле не всегда правильно и красиво по отношению к сопернику. Не раз замечал подобное в чемпионате, такой вот у него стиль "ох..вшего". В этом матче просто сыграли на его слабостях. Своим поведением иногда откровенно отворачивает от себя, такой же примерно как Кришито, любит провоцировать. Только в данном случае сам получил. Здесь же дело в другом, команда летит по общему счету, а команды то по сути и нет. В Греции была команда минут 25 всего. Анжи просто не выдержали постоянных наскоков.


--------------------
"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011 [жалоба]
№7 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:26) #
  • -2
  •  (4)

Цитата: diego milito 22
Мостовой ничего не увидел, а они мнимый удар рассмотрели, которого и не было.

В студию факты, а ваш мифический писдеж заипал грубо говоря. Самая позорная командочка в России. В еврокубках. Швайнштайгер(кот выругался по немецки матом). Свинья ползущая вверх. Орудия к бою, господа!.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№6 Написал: Kostik (Сегодня, 12:19) #
  • -2
  •  (2)
online

А после 0-1 от динамо не должно было зашататься,тогда не надо было паок и бенфику обыгрывать, чтобы заработать 20 млн
Регистрация: 20.03.2008 [жалоба]
№5 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 12:11) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
[quote=Городовой]Какое удаление?Подумаешь два раза сзади человека без мяча пнул.Это ж нормально.Помню как он в течении минуты так же отоварил двух зенитовцев в матче в Питере,но судья увидел только драку со Смолом,хотя этого маугли нужно было раньше удалять.Надеюсь впаяют ему матчей пять,это Фифа,а не наша продажная лига.[/quote

Какие все глазастые, Мостовой ничего не увидел, а они мнимый удар рассмотрели, которого и не было.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№4 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 11:54) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Какое удаление?Подумаешь два раза сзади человека без мяча пнул.Это ж нормально.Помню как он в течении минуты так же отоварил двух зенитовцев в матче в Питере,но судья увидел только драку со Смолом,хотя этого маугли нужно было раньше удалять.Надеюсь впаяют ему матчей пять,это Фифа,а не наша продажная лига.


--------------------
Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:40) #
  • +7
  •  (9)

Цитата: diego milito 22
И на второй, и на третий взгляд никакого "удаления" там не было!
В студию плять , эти вторые и третьи взгляды. То что показано официально издалека словно уменьшено как можно лучше и похоже на подделку и профанацию. В этом всё мясное лживое и косное сообщество. Писдеть не мешки ворочать(с).


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№2 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 11:31) #
  • -10
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
И на второй, и на третий взгляд никакого "удаления" там не было!
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№1 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 11:23) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Ростов»
Когда это там Лёня успел посидеть? smile
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
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