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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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13:00
Борис Игнатьев: Нужна ли отставка Карреры? Увольнять — не наша задача. Хотя удар по престижу нанесен
Борис Игнатьев: Нужна ли отставка Карреры? Увольнять — не наша задача. Хотя удар по престижу нанесен
12:39
«Спартак» чтит традиции: 1 победа в квалификациях еврокубков за 10 лет, а у России ни разу не было 3 команды в группе ЛЧ (5)
«Спартак» чтит традиции: 1 победа в квалификациях еврокубков за 10 лет, а у России ни разу не было 3 команды в группе ЛЧ (5)
12:06
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Равиль Сабитов: "Спартак" должен был проходить ПАОК даже в меньшинстве, даже вторым составом (9)
11:26
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"Мне приятно, что "Спартак" унижен на своем полном стадионе". О чем говорили вокруг матча "красно-белых" с ПАОКом (1)
01:42
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00:24
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Массимо Каррера: я не пойму, почему ты спрашиваешь меня, не потерял ли Квинси мотивацию (видео) (17)
00:16
Валерий Рейнгольд: Адриано подвел команду. Абсолютный непрофессионализм, дурачество и хамство (12)
Валерий Рейнгольд: Адриано подвел команду. Абсолютный непрофессионализм, дурачество и хамство (12)
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Вчера, 23:40
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Денис Глушаков: Адриано извинился перед всей командой. Надо учиться провокациям (видео) (6)
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Андрей Червиченко: «Спартаку» требуется встряска. Выгнать Карреру - неплохой вариант (14)
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Мостовой: теперь кресло под Каррерой зашатается - это справедливо
Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал выход московского клуба в групповой этап Лиги Европы.
"Это можно назвать провалом. Хотя команда в меньшинстве делала всё возможное.
Думаю, если бы не красная карточка, "Спартак" выиграл бы игру. Я бы хотел ещё один повтор посмотреть. На первый взгляд удаления не было.
После такого кресло под Каррерой вполне может зашататься. И скорее всего, это будет справедливо", - сказал Мостовой.
Чемпионат
"Это можно назвать провалом. Хотя команда в меньшинстве делала всё возможное.
Думаю, если бы не красная карточка, "Спартак" выиграл бы игру. Я бы хотел ещё один повтор посмотреть. На первый взгляд удаления не было.
После такого кресло под Каррерой вполне может зашататься. И скорее всего, это будет справедливо", - сказал Мостовой.
Чемпионат
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