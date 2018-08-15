Депутат Госдумы Свищев: Хачериди должен быть наказан за демонстрацию украинской символики

Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищёв призвал УЕФА наказать ПАОК и защитника Евгения Хачериди за то, что по окончании ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со "Спартаком" (0:0) он показал болельщикам московского клуба щитки с флагом Украины."Такие демарши запрещены в спорте. У любого спортсмена могут быть свои политические убеждения. Но их не стоит так открыто высказывать в той ситуации, которая сейчас происходит между нашими дружественными, братскими странами.Ясно, что это очевидная провокация. Кто-то попросил его сделать это, либо это было совершено по собственному желанию — независимо от этого Хачериди должен быть наказан. УЕФА обязан отреагировать на данную выходку атлета и наказать его.Ты можешь выражать свою позицию, но за пределами спортивной арены", — сказал Свищёв.