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Депутат Госдумы Свищев: Хачериди должен быть наказан за демонстрацию украинской символики

Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищёв призвал УЕФА наказать ПАОК и защитника Евгения Хачериди за то, что по окончании ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со "Спартаком" (0:0) он показал болельщикам московского клуба щитки с флагом Украины.

"Такие демарши запрещены в спорте. У любого спортсмена могут быть свои политические убеждения. Но их не стоит так открыто высказывать в той ситуации, которая сейчас происходит между нашими дружественными, братскими странами.

Ясно, что это очевидная провокация. Кто-то попросил его сделать это, либо это было совершено по собственному желанию — независимо от этого Хачериди должен быть наказан. УЕФА обязан отреагировать на данную выходку атлета и наказать его.

Ты можешь выражать свою позицию, но за пределами спортивной арены", — сказал Свищёв.

RT
Теги: Хачериди Спартак ПАОК
Сегодня, 15:48
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