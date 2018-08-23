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"Аякс" дома обыграл киевское "Динамо"

Лига чемпионов.

Раунд плей-офф, первый матч.

22 августа. Амстердам. Стадион "Йохан Кройф Арена".

Судья - Клеман Тюрпен (Франция).

АЯКС (Голландия) - ДИНАМО (Киев, Украина) - 3:1 (3:1).

Голы: ван де Бек, 2 (1:0). Кендзера, 16 (1:1). Зийех, 35 (2:1). Тадич, 43 (3:1).
Теги: Аякс Динамо
Сегодня, 00:06
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№2 Написал: Виктор Шальков (Сегодня, 01:20) #
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Регистрация: 23.08.2018 [жалоба]
№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 00:11) #
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Болеет за:
«Спартак»
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Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
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