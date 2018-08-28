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УЕФА назвал гол Роналду в четвертьфинале Лиги чемпионов лучшим в сезоне

УЕФА на своем официальном сайте объявил лучший гол прошедшего сезона. Им стал забитый мяч форварда «Реала» Криштиану Роналду в ворота «Ювентуса» в четвертьфинале Лиги чемпионов ударом через себя.

Видео можно посмотреть на официальном сайте УЕФА


Теги: УЕФА Роналду Ювентус Реал
Сегодня, 15:54
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