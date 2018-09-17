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Сергей Игнашевич: игра будет открытой. Пльзень - атакующая команда

Ветеран ЦСКА и тренер молодежной команды Сергей Игнашевич - о гостевом матче с "Викторией Пльзень" в Лиге чемпионов.

- У ЦСКА много травм, как играть?

- Игра покажет. У нас боеспособный состав. Это дебют, он всегда нервный, но мы неплохо играем первые матчи. Надеюсь, традиция продолжится. Это стресс для молодых игроков, но в то же время это другой турнир, здесь другая стратегия. Многие пытаются себя показать. Вон, "Зенит" в чемпионате в один футбол играет, в еврокубках другой. Игра будет открытой. Пльзень – атакующая команда. Мы изучали и основную, и молодежные команды. будут играть за счет коротких передач. Интересная должна быть встреча.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Игнашевич ЦСКА Виктория П
Вчера, 23:29
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