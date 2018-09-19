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Элвер Рахимич: впереди у ЦСКА очень сложный матч

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов с "Викторией Пльзень".

"Здорово, что у ЦСКА получается побеждать и при этом делать это очень уверенно. Положительным моментом является и то, что в реализации большинства голов участвуют молодые футболисты — это должно придать им уверенности перед играми Лиги чемпионов. Но важно понимать, что впереди очень сложный матч. "Виктория" — крайне достойный соперник", - цитирует Рахимича "Известия".
Теги: Рахимич ЦСКА Виктория
Сегодня, 10:18
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