Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Александр Бубнов: Влашич - большой талант, новый лидер ЦСКА

Футбольный эксперт Александр Бубнов выделил игру полузащитника ЦСКА Николы Влашича в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против против "Виктории" (2:2).

"Влашич провел очень сильный матч. Игрок матча. Для молодежи очень важно иметь рядом такого футболиста. Через него шла вся игра в центре поля, он конструировал игру. Ему хватило этого небольшого отрезка времени, чтобы адаптироваться. Большой талант, новый лидер. Реально ли построить коллектив только из молодых? Реально, но нужно время. Больше, чем для построения обычного коллектива. Сразу тяжело давать результат, показывать игру – не хватает стабильности. Рядом нужны опытные ребята. В общем, в ЦСКА они есть: Фернандес, Дзагоев, Акинфеев… Впрочем, их не так много", - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Теги: Бубнов ЦСКА
Сегодня, 16:07
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(2)
№5 Написал: Евгений Буров (Сегодня, 16:41) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: pilulkinab
Евгений Буров,
30 - 40 уе вот так.

действительно именно столько стоил ваш Промес а впарили по дороже stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
№4 Написал: pilulkinab москва (Сегодня, 16:39) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Евгений Буров,
30 - 40 уе вот так.
Регистрация: 18.09.2018 [жалоба]
№3 Написал: Евгений Буров (Сегодня, 16:36) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: pilulkinab
откуда он в аренде Т.Д.дай нам боже что вам негоже.

если не ошибаюсь ЦСКАпредлагал выкуп за 10лямов евро но не срослось unamused
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
№2 Написал: pilulkinab москва (Сегодня, 16:33) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
откуда он в аренде Т.Д.дай нам боже что вам негоже.
Регистрация: 18.09.2018 [жалоба]
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 16:25) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Хороший футболист, поэтому гинера и обрили с покупкой


--------------------
аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.