Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
13:13
Жена Глушакова: Денис хочет забрать у меня детей, и чтобы я ещё и платила ему алименты - 80 тыс (26)
Жена Глушакова: Денис хочет забрать у меня детей, и чтобы я ещё и платила ему алименты - 80 тыс (26)
11:31
Иван Коновалов: вчера ты был вторым, сегодня ты третий, завтра первый — такая судьба у вратарей
Иван Коновалов: вчера ты был вторым, сегодня ты третий, завтра первый — такая судьба у вратарей
10:00
Скандалы, интриги, Лига Европы (3)
Скандалы, интриги, Лига Европы (3)
09:30
Юрий Семин: все только начинается! (2)
Юрий Семин: все только начинается! (2)
08:27
В Новороссийске началсь давка во время продажи билетов на матч Кубка России "Черноморец" - "Спартак" (2)
В Новороссийске началсь давка во время продажи билетов на матч Кубка России "Черноморец" - "Спартак" (2)
Александр Бубнов: Влашич - большой талант, новый лидер ЦСКА
Футбольный эксперт Александр Бубнов выделил игру полузащитника ЦСКА Николы Влашича в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против против "Виктории" (2:2).
"Влашич провел очень сильный матч. Игрок матча. Для молодежи очень важно иметь рядом такого футболиста. Через него шла вся игра в центре поля, он конструировал игру. Ему хватило этого небольшого отрезка времени, чтобы адаптироваться. Большой талант, новый лидер. Реально ли построить коллектив только из молодых? Реально, но нужно время. Больше, чем для построения обычного коллектива. Сразу тяжело давать результат, показывать игру – не хватает стабильности. Рядом нужны опытные ребята. В общем, в ЦСКА они есть: Фернандес, Дзагоев, Акинфеев… Впрочем, их не так много", - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
"Влашич провел очень сильный матч. Игрок матча. Для молодежи очень важно иметь рядом такого футболиста. Через него шла вся игра в центре поля, он конструировал игру. Ему хватило этого небольшого отрезка времени, чтобы адаптироваться. Большой талант, новый лидер. Реально ли построить коллектив только из молодых? Реально, но нужно время. Больше, чем для построения обычного коллектива. Сразу тяжело давать результат, показывать игру – не хватает стабильности. Рядом нужны опытные ребята. В общем, в ЦСКА они есть: Фернандес, Дзагоев, Акинфеев… Впрочем, их не так много", - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.