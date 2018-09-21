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Источник: Роналду избежит длительной дисквалификации

По информации The Sun, нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду избежит длительной дисквалификации за удаление в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Валенсии".

Португалец пропустит домашнюю игру против "Янг Бойз", но в 3-м туре против своей бывшей команды "Манчестер Юнайтед" уже сможет сыграть.

УЕФА вынесет свое решение 27 сентября.

The Sun
Теги: Ювентус Валенсия Роналду
Сегодня, 12:59
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№1 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Сегодня, 13:16) #
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Болеет за:
«Реал»
Конченные? Избежит...Отменять даже на 1 матч надо
Регистрация: 31.03.2015 [жалоба]
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