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Юрий Семин: хотим, чтобы футболисты "Локомотива" провели свою лучшую игру (видео)

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов с "Шальке" рассказал о состоянии здоровья защитника Ведрана Чорлуки и полузащитника Игоря Денисова, передает корреспондент Rusfootball.info Григорий Каленов.



- В каком состоянии Денисов и Чорлука?

- Состояние игроков такое же, как и перед той игрой. Кто сегодня будет на тренировке, те и готовятся к игре. Кого нет - те не готовятся.

- Можете рассказать о своих эмоциях от Лиги чемпионов тогда и сейчас?

- Лига чемпионов - это уже эмоции. Гимн, который играет перед матчем - эмоции. Сама игра - это турнир, который не каждому игроку и тренеру дается в нем участвовать. Не каждому игроку и тренеру удается в нем участвовать. Есть определенное напряжение. У "Шальке" тоже. Ждем интересного, напряженного поединка.

- Говорили более подробно с Хеведесом о "Шальке"?

- Да, я с ним разговаривал. Еще поговорим сегодня вечером. Он знает Бундеслигу.

- Вас "Шальке" чем удивил?

- "Шальке" представляет Бундеслигу, а там громадное значение имеет агрессия, количество выбранных единоборств. И эта команда - не исключение. В прошлом году они не зря заняли второе место. Отмечу в первую очередь быструю атакующую линии и их агрессию в борьбе за мяч.

- Насколько для "Локомотива" важен матч с "Шальке"?

- Если не выиграешь, все, жизнь закончилась. Играем с Ахматом", говорили, что проиграем, и жизнь закончится. Но вот она не заканчивается - продолжается. Это очень важный и серьезный матч. Мы хотим, чтобы болельщики нас поддержали, чтобы игроки провели свою лучшую игру. Конечно, матч важен!

- "Шальке" плохо стартовал в этом сезоне. Какие его сильные стороны выделите?

- Одна из самых сильных сторон "Шальке" - быстрые контратаки, я уже говорил. Очень хороши стандартные положение. Высокорослые игроки оказывают большое давление. Остальные нюансы оставлю для внутреннего пользования.
Теги: Семин Локомотив Шальке Rвидео
Сегодня, 18:09
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№1 Написал: Илья Крабов (Сегодня, 18:34) #
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Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- https://go2cut.ru/aim
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
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