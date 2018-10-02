Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:15
Гильерме: не знаю, почему "Шальке" плохо стартовал в чемпионате, но ЛЧ - другой турнир (видео) (1)
Гильерме: не знаю, почему "Шальке" плохо стартовал в чемпионате, но ЛЧ - другой турнир (видео) (1)
16:47
"Орала на Дзюбу и Березуцких благим матом". Соавтор передачи "Что? Где? Когда?" рассказала, как мотивировала сборную России (8)
"Орала на Дзюбу и Березуцких благим матом". Соавтор передачи "Что? Где? Когда?" рассказала, как мотивировала сборную России (8)
13:35
Глава судейского корпуса извинился перед руководством "Ахмата" за судейство в матче с "Локо" (21)
Глава судейского корпуса извинился перед руководством "Ахмата" за судейство в матче с "Локо" (21)
12:11
Евгений Бушманов: нужно побеждать Македонию и Австрию, чтобы продолжить борьбу за выход в финальную часть (3)
Евгений Бушманов: нужно побеждать Македонию и Австрию, чтобы продолжить борьбу за выход в финальную часть (3)
11:53
Секретарь посольства ФРГ в России: приложим все усилия, чтобы Евро 2024 прошло также качественно как ЧМ-2018
Секретарь посольства ФРГ в России: приложим все усилия, чтобы Евро 2024 прошло также качественно как ЧМ-2018
Юрий Семин: хотим, чтобы футболисты "Локомотива" провели свою лучшую игру (видео)
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов с "Шальке" рассказал о состоянии здоровья защитника Ведрана Чорлуки и полузащитника Игоря Денисова, передает корреспондент Rusfootball.info Григорий Каленов.
- В каком состоянии Денисов и Чорлука?
- Состояние игроков такое же, как и перед той игрой. Кто сегодня будет на тренировке, те и готовятся к игре. Кого нет - те не готовятся.
- Можете рассказать о своих эмоциях от Лиги чемпионов тогда и сейчас?
- Лига чемпионов - это уже эмоции. Гимн, который играет перед матчем - эмоции. Сама игра - это турнир, который не каждому игроку и тренеру дается в нем участвовать. Не каждому игроку и тренеру удается в нем участвовать. Есть определенное напряжение. У "Шальке" тоже. Ждем интересного, напряженного поединка.
- Говорили более подробно с Хеведесом о "Шальке"?
- Да, я с ним разговаривал. Еще поговорим сегодня вечером. Он знает Бундеслигу.
- Вас "Шальке" чем удивил?
- "Шальке" представляет Бундеслигу, а там громадное значение имеет агрессия, количество выбранных единоборств. И эта команда - не исключение. В прошлом году они не зря заняли второе место. Отмечу в первую очередь быструю атакующую линии и их агрессию в борьбе за мяч.
- Насколько для "Локомотива" важен матч с "Шальке"?
- Если не выиграешь, все, жизнь закончилась. Играем с Ахматом", говорили, что проиграем, и жизнь закончится. Но вот она не заканчивается - продолжается. Это очень важный и серьезный матч. Мы хотим, чтобы болельщики нас поддержали, чтобы игроки провели свою лучшую игру. Конечно, матч важен!
- "Шальке" плохо стартовал в этом сезоне. Какие его сильные стороны выделите?
- Одна из самых сильных сторон "Шальке" - быстрые контратаки, я уже говорил. Очень хороши стандартные положение. Высокорослые игроки оказывают большое давление. Остальные нюансы оставлю для внутреннего пользования.
- В каком состоянии Денисов и Чорлука?
- Состояние игроков такое же, как и перед той игрой. Кто сегодня будет на тренировке, те и готовятся к игре. Кого нет - те не готовятся.
- Можете рассказать о своих эмоциях от Лиги чемпионов тогда и сейчас?
- Лига чемпионов - это уже эмоции. Гимн, который играет перед матчем - эмоции. Сама игра - это турнир, который не каждому игроку и тренеру дается в нем участвовать. Не каждому игроку и тренеру удается в нем участвовать. Есть определенное напряжение. У "Шальке" тоже. Ждем интересного, напряженного поединка.
- Говорили более подробно с Хеведесом о "Шальке"?
- Да, я с ним разговаривал. Еще поговорим сегодня вечером. Он знает Бундеслигу.
- Вас "Шальке" чем удивил?
- "Шальке" представляет Бундеслигу, а там громадное значение имеет агрессия, количество выбранных единоборств. И эта команда - не исключение. В прошлом году они не зря заняли второе место. Отмечу в первую очередь быструю атакующую линии и их агрессию в борьбе за мяч.
- Насколько для "Локомотива" важен матч с "Шальке"?
- Если не выиграешь, все, жизнь закончилась. Играем с Ахматом", говорили, что проиграем, и жизнь закончится. Но вот она не заканчивается - продолжается. Это очень важный и серьезный матч. Мы хотим, чтобы болельщики нас поддержали, чтобы игроки провели свою лучшую игру. Конечно, матч важен!
- "Шальке" плохо стартовал в этом сезоне. Какие его сильные стороны выделите?
- Одна из самых сильных сторон "Шальке" - быстрые контратаки, я уже говорил. Очень хороши стандартные положение. Высокорослые игроки оказывают большое давление. Остальные нюансы оставлю для внутреннего пользования.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.