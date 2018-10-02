Юрий Семин: хотим, чтобы футболисты "Локомотива" провели свою лучшую игру (видео)

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов с "Шальке" рассказал о состоянии здоровья защитника Ведрана Чорлуки и полузащитника Игоря Денисова, передает корреспондентГригорий Каленов.- Состояние игроков такое же, как и перед той игрой. Кто сегодня будет на тренировке, те и готовятся к игре. Кого нет - те не готовятся.- Лига чемпионов - это уже эмоции. Гимн, который играет перед матчем - эмоции. Сама игра - это турнир, который не каждому игроку и тренеру дается в нем участвовать. Не каждому игроку и тренеру удается в нем участвовать. Есть определенное напряжение. У "Шальке" тоже. Ждем интересного, напряженного поединка.- Да, я с ним разговаривал. Еще поговорим сегодня вечером. Он знает Бундеслигу.- "Шальке" представляет Бундеслигу, а там громадное значение имеет агрессия, количество выбранных единоборств. И эта команда - не исключение. В прошлом году они не зря заняли второе место. Отмечу в первую очередь быструю атакующую линии и их агрессию в борьбе за мяч.- Если не выиграешь, все, жизнь закончилась. Играем с Ахматом", говорили, что проиграем, и жизнь закончится. Но вот она не заканчивается - продолжается. Это очень важный и серьезный матч. Мы хотим, чтобы болельщики нас поддержали, чтобы игроки провели свою лучшую игру. Конечно, матч важен!- Одна из самых сильных сторон "Шальке" - быстрые контратаки, я уже говорил. Очень хороши стандартные положение. Высокорослые игроки оказывают большое давление. Остальные нюансы оставлю для внутреннего пользования.