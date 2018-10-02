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Доменико Тедеско: у "Локомотива" нет очевидных слабых мест

Доменико Тедеско: у "Локомотива" нет очевидных слабых местГлавный тренер "Шальке" Доменико Тедеско высказался о предстоящем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Локомотивом".

- Знаете ли вы русский язык?

- К сожалению, пока что нет.

- Учитывая неудачный старт сезона, с каким настроением вы приехали в Москву?

- Да, мы неудачно начали, всего четыре очка заработали на данный момент, но сюда мы приехали в приподнятом настроении. Завтра будет максимальный настрой, мы не будет держать в голове результаты чемпионата. Надеюсь, отсюда мы уедем в приподнятом настроении. Мы должны показать максимум.

Недавняя победа над "Майнцем"? Она добавляет нам хорошего настроения, но футбол это непрерывный цикл - даже после победы надо продолжать тренироваться и готовиться по максимуму к следующей игре.

- Перед матчем с "Порту" вы подробно говорили о тактике. Есть ли у вас тактическое мнение насчет "Локомотива"?

- Мы готовимся к "Локомотиву", мы знаем, что это очень хорошая команда. Отдельно я бы мог выделить братьев Миранчуков и Фернандеша. В команде достаточно рослых игроков, которые способны бороться на втором этаже. Московский коллектив сбалансирован и не имеет очевидных слабых мест.

- Нет желания выпустить не оптимальный состав, чтобы игроки сохранили силы на чемпионат?

- Мы ко всем турнирам относимся с одинаковой ответственностью. В субботу у нас игра с "Вердером", но мы сможем распределить силы и будет готовы к встрече.

- Фарфан и Хеведес играли раньше за "Шальке"...

- Мы с ними отлично знакомы, успели с ними поговорить, но завтра речи ни о каких дружеских отношениях не пойдет, все это остается за полем. Я рад вновь видеться с ними, пусть Фарфан и не сумеет сыграть завтра.

- Какой следующий шаг надо сделать команде?

- Поступательное движение вперед уже есть, нам пока что не хватает реализации. Мы создаем достаточно моментов, но не забиваем в них. В этом плане нам предстоит еще работать.

- У "Локомотива" так же есть проблемы с голами, каков ваш прогноз на характер грядущей встречи.

- Ожидаю открытой игры, страстной, что называется, от ножа. Нашим командам очень нужны очки, так что обе команды будут настроены на победу.

Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: Шальке Локомотив
Сегодня, 19:27
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