Доменико Тедеско: у "Локомотива" нет очевидных слабых мест

Главный тренер "Шальке" Доменико Тедеско высказался о предстоящем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Локомотивом".- К сожалению, пока что нет.- Да, мы неудачно начали, всего четыре очка заработали на данный момент, но сюда мы приехали в приподнятом настроении. Завтра будет максимальный настрой, мы не будет держать в голове результаты чемпионата. Надеюсь, отсюда мы уедем в приподнятом настроении. Мы должны показать максимум.Недавняя победа над "Майнцем"? Она добавляет нам хорошего настроения, но футбол это непрерывный цикл - даже после победы надо продолжать тренироваться и готовиться по максимуму к следующей игре.- Мы готовимся к "Локомотиву", мы знаем, что это очень хорошая команда. Отдельно я бы мог выделить братьев Миранчуков и Фернандеша. В команде достаточно рослых игроков, которые способны бороться на втором этаже. Московский коллектив сбалансирован и не имеет очевидных слабых мест.- Мы ко всем турнирам относимся с одинаковой ответственностью. В субботу у нас игра с "Вердером", но мы сможем распределить силы и будет готовы к встрече.- Мы с ними отлично знакомы, успели с ними поговорить, но завтра речи ни о каких дружеских отношениях не пойдет, все это остается за полем. Я рад вновь видеться с ними, пусть Фарфан и не сумеет сыграть завтра.- Поступательное движение вперед уже есть, нам пока что не хватает реализации. Мы создаем достаточно моментов, но не забиваем в них. В этом плане нам предстоит еще работать.- Ожидаю открытой игры, страстной, что называется, от ножа. Нашим командам очень нужны очки, так что обе команды будут настроены на победу.