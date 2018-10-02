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Василий Уткин: ЦСКА - это единственный интересный сейчас футбольный проект в России

Футбольный комментатор Василий Уткин поделился мнением о предстоящем сегодня матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между московским ЦСКА и мадридским "Реалом".

"Я очень жду эту игру. И даже немножко сожалею, что подарил свои билеты. Может, стоило сходить и посмотреть воочию. ЦСКА — это единственный интересный сейчас футбольный проект в России. За ним всецело интересно наблюдать.

Конечно, интересно узнать, чем в очередной раз закончатся мучения "Спартака". Это то ли садический, то ли мазохический интерес. Конечно, очень интересно, проберется ли в конце концов Семак, как матрос Железняк, который шел куда не помню, а вышел к Херсону. Занятных вопросов очень много, но по-настоящему интересный проект только у ЦСКА.

В ЦСКА очень удачно прошел процесс смены поколений, который мог команду просто уничтожить. Этот процесс никогда не заканчивается, но сейчас в ЦСКА могла быть просто ямища, а ее нет.

Я хочу увидеть гол Чалова "Реалу". Я не абсолютизирую Чалова. Мне вообще не то чтобы сильно нравился этот футболист. Но у него прет, и мне интересно, будет у него получаться или нет", — сказал Уткин в эфире "Эхо Спорт".

Sport24
Теги: Уткин ЦСКА Реал
Сегодня, 19:49
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14
(9)
№14 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:47) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Batman
Сибирячок,
Не ссы, мы зато глянем 4-го как Альфонсо Педраса из Вильяреала вас натянет)

Беги к тётке в деревню, толстяк с порванной сракой
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№13 Написал: Batman (Сегодня, 20:40) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Сибирячок,
Не ссы, мы зато глянем 4-го как Альфонсо Педраса из Вильяреала вас натянет)
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№12 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:38) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Batman
golden Axe,
Зато про КБ садо-мазо мучения красиво)

patriot,
Вас по ТВ-программе нет сегодня)

Вас будут пялить в прямом эфире - гордись, мазохистка.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№11 Написал: Batman (Сегодня, 20:32) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
golden Axe,
Зато про КБ садо-мазо мучения красиво)

patriot,
Вас по ТВ-программе нет сегодня)
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№10 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 20:29) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
С точки зрения разумности согласен.


--------------------
я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009 [жалоба]
№9 Написал: Batman (Сегодня, 20:29) #
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
нетрал,
Проект в Питере, так что свои дешёвые разводы для местных дурочек оставь
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№8 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 20:19) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Краснодар»
такой интересный проект, что даже от билетов избавился! "Краснодар" хуже коней играет, Уаська?! kissing_closed_eyes


--------------------
"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
№7 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 20:12) #
  • 0
  •  (4)

Выполняя заказ Смородины, толстый плинтус о ЛОКО ни слова.Билеты похоже ей и подарил.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№6 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 20:12) #
  • -8
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Рамос играть не будет, а то Чалову притворятся, как с "Оренбургом" не пришлось бы, по- настоящему огреб.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№5 Написал: golden Axe (Сегодня, 20:07) #
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Сомнительный комплимент)
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
№4 Написал: Колян Безмолвный (Сегодня, 20:06) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
его со стула скоро погрузчиком будут поднимать а на работу эвакуатором возить!Этот вот жир еще в мозг ударяет и такие вот мысли в нем появляются!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: Конь1969 Тамбовская обл (Сегодня, 20:01) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
Что-то спартаковский пристебай нашим дифирамбы поет?
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
№2 Написал: нетрал (Сегодня, 20:01) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
кони я бы обиделся ..ПРОЕКТ! не команда ПРОЕКТ!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: Batman (Сегодня, 19:58) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
ЦСКА
Дико пофиг на мнение уаси)
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
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