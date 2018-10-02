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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Василий Уткин: ЦСКА - это единственный интересный сейчас футбольный проект в России
Футбольный комментатор Василий Уткин поделился мнением о предстоящем сегодня матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между московским ЦСКА и мадридским "Реалом".
"Я очень жду эту игру. И даже немножко сожалею, что подарил свои билеты. Может, стоило сходить и посмотреть воочию. ЦСКА — это единственный интересный сейчас футбольный проект в России. За ним всецело интересно наблюдать.
Конечно, интересно узнать, чем в очередной раз закончатся мучения "Спартака". Это то ли садический, то ли мазохический интерес. Конечно, очень интересно, проберется ли в конце концов Семак, как матрос Железняк, который шел куда не помню, а вышел к Херсону. Занятных вопросов очень много, но по-настоящему интересный проект только у ЦСКА.
В ЦСКА очень удачно прошел процесс смены поколений, который мог команду просто уничтожить. Этот процесс никогда не заканчивается, но сейчас в ЦСКА могла быть просто ямища, а ее нет.
Я хочу увидеть гол Чалова "Реалу". Я не абсолютизирую Чалова. Мне вообще не то чтобы сильно нравился этот футболист. Но у него прет, и мне интересно, будет у него получаться или нет", — сказал Уткин в эфире "Эхо Спорт".
Sport24
"Я очень жду эту игру. И даже немножко сожалею, что подарил свои билеты. Может, стоило сходить и посмотреть воочию. ЦСКА — это единственный интересный сейчас футбольный проект в России. За ним всецело интересно наблюдать.
Конечно, интересно узнать, чем в очередной раз закончатся мучения "Спартака". Это то ли садический, то ли мазохический интерес. Конечно, очень интересно, проберется ли в конце концов Семак, как матрос Железняк, который шел куда не помню, а вышел к Херсону. Занятных вопросов очень много, но по-настоящему интересный проект только у ЦСКА.
В ЦСКА очень удачно прошел процесс смены поколений, который мог команду просто уничтожить. Этот процесс никогда не заканчивается, но сейчас в ЦСКА могла быть просто ямища, а ее нет.
Я хочу увидеть гол Чалова "Реалу". Я не абсолютизирую Чалова. Мне вообще не то чтобы сильно нравился этот футболист. Но у него прет, и мне интересно, будет у него получаться или нет", — сказал Уткин в эфире "Эхо Спорт".
Sport24
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