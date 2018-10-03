Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Абель Эрнандес: крайне неожиданный результат

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес, восстанавливающийся после травмы, прокомментировал победу над "Реалом" во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов (1:0).

"Это крайне неожиданный результат. Мы играли против "Реала" – победителя трех последних розыгрышей ЛЧ. Только вдумайтесь в это!

У нас очень молодая команда с большим количеством новых игроков, но тем и хорош футбол – в нем иногда случаются такие неожиданности. Мы смогли быстро выйти вперед, а потом хорошо сыграли в обороне.

Победа над столь сильным противником добавит нам мотивации и уверенности в своих силах, чтобы выполнить поставленную задачу – выйти из группы", - сказал Эрнандес.

СЭ
Теги: ЦСКА Реал Эрнандес
Сегодня, 08:35
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.