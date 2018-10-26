Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Россия немного увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА по итогам очередного еврокубкового тура.На этой неделе российские клубы набрали 0,500 балла, французы - 0,500 балла, а португальцы - 0,400 балла.