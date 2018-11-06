Жозе Моуринью назвал "Ювентус" фаворитом Лиги чемпионов

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью перед матчем 4-го тура Лиги чемпионов заявил, что считает "Ювентусом" фаворитом турнира."Завтра важный матч, достаточно важный, чтобы не думать о следующих играх. Они фавориты в этом турнире. У меня хорошие отношения с этим клубом и Максом Аллегри, мы хорошие друзья", — цитирует Моуринью официальный сайт УЕФА.