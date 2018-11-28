Так бы играть раньше... Оценки игрокам "Локо" по итогам успешного матча против "Галатасарая"

"Локомотив"

После четырех поражений на групповой стадии Лиги Чемпионов "Локомотив" наконец-то смог провести качественную игру и добыть "сухую" победу.оценивает действия игроков российского клуба.Первый удар в створ его ворот был на 59-й минуте. В оставшиеся полчаса "Галатасарай" был точен чуть чаще, но особой остроты в его попытках не было. Гильерме достаточно уверенно справлялся со всеми угрозами. Впрочем, без авантюр в исполнении вратаря "Локомотива" не обошлось. Минут за 20 до конца он несколько нервно сыграл на выходе, чем заставил поволноваться.Через левый фланг обороны "железнодорожников" "турки" создали достаточно много моментов. Рыбусь неоднократно не справлялся с забегами и обыгрышами соперников, совершал необязательные фолы и однажды его грубая ошибка едва не привела к очень опасной атаке "Галатасарая". Во втором тайме свои недочеты Мацей несколько компенсировал подключениями к атакам, но даже они не дают право назвать его сегодняшнее выступление успешным.Пара центральных защитников была заметно лучше своего товарища с левого края. Чорлука хорошо выполнял свою непосредственную работу, в которую входила и подстраховка. Несколько раз Ведран очень своевременно вступал в борьбу и не давал или сильно мешал сопернику пробить. Единственный минус - в середине второго тайма он получил желтую карточку, которая не позволит ему сыграть в заключительном матче группового этапа.Что касается Соломон, то он достаточно серьезно ошибся, пожалуй, лишь однажды. Минуте на 65-й он упустил своего оппонента, что привело к опасной скидке и необходимости Чорлуке в последний момент в подкате выбивать мяч. В остальном же Кверквелия был хорош и всеми своими действиями заслужил высокую оценку.Отличный матч. Игнатьев делал важные перехваты, ключевые отборы, качественно бегал вперед по своей бровке, выполнял передачи в штрафную, бил по воротам и забил гол. Примечательно, что вторую голевую атаку "Локомотива" Владислав начал сам, классно отобрав мяч в центре поля. Также он принял активное участие в эпизоде с первым голом, выдав очень умный и своевременный пас на Фарфана. При этом особых огрехов в обороне он не допустил.По традиции Игорь был больше задействован в разрушении, с чем, собственно говоря, справился достаточно хорошо. Были в его исполнении классные перехваты, как, например, в первой половине первого тайма. В том, что "Галатасарай" не часто оказывался в штрафной "Локомотива", большая заслуга Денисова. Ближе к концу встречи опорный полузащитник пробовал нанести неотразимый удар, но бонус в виде гола на свой счет он записать не смог.Очередная высококлассная игра поляка. Одной из задумок "Локо" были забросы на Смолова, и именно Крыховяк постоянно выполнял их - некоторые привели к опасным моментам. Помимо этого, Гжегож не хуже Денисова отбирал мячи и помогал игрокам группы атаки в высоком прессинге. Не забудем и про серию ударов от Крыховяка, один из которых закончился голом, ставшим в итоге победным.Очень сложная игра с точки зрения оценивания действий Антона. В обороне он не очень удачно помогал Рыбусю, на которого, как мы уже говорили, было большое давление. В атаке Миранчук отличался интересными проникающими передачами, неплохими ударами. Но они чередовались с плохой обработкой мяча, долгим принятием решения, неверным принятием решения и неудачными пасами, которые губили опасные моменты.Братья были подстать друг другу. Алексей тоже очень часто ошибался в передачах, несколько из которых портили весьма перспективные атаки. Но на его счету есть и удачные пасы. Так, например, имели место быть хорошие скидки под удары Фарфану и Крыховяку. Плюс к этому Алексей Миранчук принял важное участие в эпизоде со вторым голом. Если сложить все плюсы и минусы, то можно сказать, что полузащитник сыграл на уровне чуть выше среднего.Первым делом хочется отметить, что перуанец часто помогал своей команде в обороне. Он и отборы совершал, и удары иногда блокировал. Возможно, чуть большего мы ждали от него впереди, но голевая передача тоже неплохой результат. Плюс к этому Фарфан нанес несколько ударов, которые хоть и были заблокированы, но привели к угловым. А в середине второго тайма попытка пробить после подачи с угла поля увенчалась попаданием в перекладину. Нормальный набор действий для атакующего полузащитника.Хороший матч в исполнении нападающего. Одной из его основных задач сегодня было балансирование на грани офсайда. Несколько раз он ее переступал, но когда ему удавалось сыграть по правилам, у ворот "Галатасарая" было опасно. В частности, после одного из вертикальных забросов из глубины Смолов вошел в штрафную и пробил в штангу. При этом Федор показал очень большое желание и хорошую самоотдачу, выразившиеся в том числе в нескольких хороших отборах. Главное же достижение форварда случилось в начале второго тайма, когда он отдал голевую передачу на Игнатьева.Баринов помог "Локомотиву" укрепить оборону в концовке встречи и уйти с поля без пропущенного гола. Эдер и Ротенберг помогли немного потянуть время. Большего от выходящих сегодня на замену футболистов и не требовалось.