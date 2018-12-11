Стали известны стартовые составы "Шальке" и "Локомотива"

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Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Атлетико 5 2 0 0 5 2 +3 12
2 Боруссия 5 2 0 0 4 0 +4 10
3 Брюгге 5 0 0 2 1 4 -3 5
4 Монако 5 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 5 2 0 0 8 2 +6 13
2 Тоттенхэм 5 0 0 2 3 6 -3 7
3 Интер 5 2 0 0 4 2 +2 7
4 ПСВ 5 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 5 1 1 0 1 0 +1 9
2 ПСЖ 5 1 0 1 8 4 +4 8
3 Ливерпуль 5 1 0 1 3 3 0 6
4 Црвена Звезда 5 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 5 1 1 0 2 1 +1 13
2 Шальке 04 5 1 1 0 2 1 1 8
3 Галатасарай 5 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 5 0 0 2 0 4 -4 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 5 1 1 0 3 1 +2 13
2 Аякс 5 1 1 0 4 1 +3 11
3 Бенфика 5 1 0 1 3 4 -1 4
4 АЕК 5 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 5 1 0 1 3 3 0 10
2 Лион 5 1 1 0 4 3 +1 7
3 Шахтёр 5 0 2 0 4 4 0 5
4 Хоффенхайм 5 0 0 1 3 4 -1 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 5 1 0 1 3 1 +2 12
2 Рома 5 1 0 1 5 3 +2 9
3 Виктория 5 0 1 1 2 7 -5 4
4 ЦСКА 5 1 1 0 3 2 +1 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 5 2 0 0 5 0 +5 12
2 Манчестер Юнайтед 5 1 1 0 3 0 +3 10
3 Валенсия 5 0 1 1 0 2 -2 5
4 Янг Бойз 5 0 0 2 0 6 -6 1

Новости партнеров

Стали известны стартовые составы "Шальке" и "Локомотива"

"Шальке": Ферман, Мендиль, Настасич, Маскарель, Сердар, Коноплянка, Стамбули, Техерт, Шопф, Налдо, Голлер.

Запасные: Нюбель, Маккенни, Баба, Кутучу, Калиджури, Харит, Сане.

"Локомотив": Гилерме, Кверквелия, Хёведес, Рыбусь, Денисов, Игнатьев, Баринов, Крыховяк, Ал. Миранчук, Фарфан, Эдер.

Запасные: Коченков, Михалик, Смолов, Тугарев, Ан. Миранчук, Идову, Жемалетдинов.
Теги: Локомотив Шальке
Сегодня, 20:02
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7
(1)
#7  solig65   (Сегодня, 20:36)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Лохомоты! Удачи вам сегодня!
Регистрация: 21.07.2016 [жалоба]
#6  Смотрящий  Москва (Сегодня, 20:33)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кот КБ Матроскин
Цитата: Климак
Геркус если не найдешь игрока не хуже, сам на вольные хлеба пойдешь!

а можно уточнить для общего развития, как это сделать?

Сделать что?
Найти игрока не хуже или Геркуса на вольные хлеба отправить?


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#5  utekay  Россия (Сегодня, 20:31)
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кот КБ Матроскин
а можно уточнить для общего развития

какое тебе развитие??? ты ж дебил конченый!!! не поможет ничто и никто!!!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#4  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 20:25)
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Климак
Геркус если не найдешь игрока не хуже, сам на вольные хлеба пойдешь!

а можно уточнить для общего развития, как это сделать?


--------------------
защекай - передастина России!!! аксиома(с)
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#3  Яamon   (Сегодня, 20:20)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
надо драться за место в ЛЕ
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#2  Климак  32 (Сегодня, 20:08)
  • +3
  •  (5)

А где Фернандешь? заепали воду мутить, Геркус если не найдешь игрока не хуже, сам на вольные хлеба пойдешь!


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"Живее всех живых - Локомотив Москва"
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#1  Стратег  РОССИЯ Химки (Сегодня, 20:06)
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Фернандеш похоже на выход, жаль. Удачи нам!
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
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